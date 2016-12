Corps découpé en quatre dans le Var : une information judiciaire ouverte pour assassinat

Les informations filtrent peu depuis la découverte lundi dernier d'un corps découpé en quatre morceaux dans la commune du Pradet (Var), près de la mine de Cap Garonne, au-dessus du port des Oursinières. Ce sont des randonneurs qui avaient alerté les secours après avoir aperçu un incendie. Au milieu des flammes, une valise, contenant une tête et un tronc humain, puis deux sacs, l'un contenant le bassin et les jambes découpées au-dessus des genoux, l'autre, les tibias et les pieds. Le tout avait été arrosé d'essence ou d'alcool et brûlait a priori depuis peu.





Quatre jours après la macabre découverte, le parquet de Toulon indique à LCI qu'une "information judiciaire a été ouverte jeudi pour assassinat et recel de cadavre", sans vouloir donner plus de précisions.