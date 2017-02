Des stars de la corrida reçoivent des lettres piégées avec des lames de cutter

Julien Lescarret, ancien matador qui tient deux boucheries à Bayonne et à Bordeaux, a également reçu entre samedi et ce lundi trois de ses lettres piégées. Il a aussitôt mis en garde ses "collègues" sur les réseaux sociaux et a publié sur Instagram la photo d’une des missives. "L'écriture n'est pas la même sur les enveloppes, mais nous pensons qu'il s'agit d'un groupe venant du Sud-Est de la France, car la lettre piégée adressée à l'ONCT à Arles a été déposée à la conciergerie, elle n'a pas été postée", a-t-il spécifié, tout en indiquant qu'il allait déposer plainte auprès du procureur de la République à Bayonne.





Me Ludovic Para, avocat de Simon Casas, a d’ores et déjà déposé à Nîmes une plainte pour "violences volontaires avec préméditation ou avec guet-apens, avec menace ou usage d'une arme" et "actes de terrorisme". "En l'espèce, indique-t-il dans son courrier au procureur, "la simultanéité de l'envoi des courriers piégés à de nombreux responsables (…) de la tauromachie caractérise la volonté d'intimider, par la violence, le monde taurin dans son entier".