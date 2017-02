Côte d'Or : un couple de retraités découvre des serviettes hygiéniques usagées dans une bûche glacée

"C'était soi-disant une glace... En définitive, c'était six serviettes périodiques ! Usagées, bien sûr ! Et ça sentait pas bon !", raconte Maurice encore choqué, à nos confrères. Il affirme d'ailleurs en être encore malade. Le lendemain matin, le couple retourne au supermarché pour se plaindre et avoir une explication. "C'était des petits jeunes, ils étaient embêtés quoi... Mais c'est pas trop leur faute ! On pense que c'est une vengeance qui vient de l'extérieur du magasin", analyse Maurice.





Le retraité affirme qu'il a également porté plainte contre le supermarché à la gendarmerie. Et si à tout hasard, vous vous demandez comment s'est terminé le repas de fête des retraités et leurs convives, et bien sachez qu'il s'est fini calmement autour d'une corbeille de fruits.