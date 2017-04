Côtes-d'Armor : deux mineurs placés en détention provisoire pour "home-jacking"

Le 28 mars, deux jeunes habitants de Dinan (Côtes-d'Armor) se seraient introduits dans une maison pour y voler des clés de voiture. On appelle cela le "home jacking". Ces deux individus, mineurs, ont depuis été placés en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Orvault.





Originaires de Saint-Malo et de Dinan, ils sont soupçonnés d'avoir forcé la porte d'un garage et d'avoir volé la Citroën C3 garée à l'intérieur, nous apprend Ouest France, et ce alors que les habitants étaient présents dans la maison. C'est la brigade de la gendarmerie de la commune qui les a appréhendés le 30 mars à Evran, à une douzaine de kilomètres plus au sud.