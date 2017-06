Schizophrène, l'homme qui avait tenté de foncer dans la foule au volant de son 4x4 devant la mosquée de Créteil hospitalisé

La garde à vue de l'homme qui a tenté de foncer en voiture jeudi sur des fidèles de la mosquée de Créteil va être levée, car il souffre de schizophrénie et doit être hospitalisé d'office, a annoncé vendredi le parquet.





Son expertise psychiatrique a "conclu à l'incompatibilité de l'état de santé avec la garde à vue et à la nécessité d'une hospitalisation d'office", a indiqué le parquet de Créteil (Val-de-Marne) à l'AFP. Le certificat médical mentionne "des propos délirants et incohérents", a-t-il ajouté. Selon nos informations, confirmant celles du Parisien, cet homme aurait pretexté vouloir "venger le Bataclan et les Champs-Elysées".