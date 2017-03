"D’un coup, j’ai entendu crier" : le terrible récit d'une voisine de la fillette brûlée vive dans l'Oise

Immédiatement, la mère d’Alicia se porte à son secours pour tenter d’éteindre les flammes. Mais elle est blessée par les projections. "Je me suis précipitée dehors, avec de l’eau et des serviettes, pour tenter de sauver la petite, pour la couvrir, poursuit la jeune femme dans le journal. J’aurais pu faire plus… Je revois les flammes, les cris, c’est terrible." Le pronostic vital de la fillette "est très engagé", a indiqué a procureure de Senlis Amélie Cladière. Sa mère est également dans un état grave.





Encore sous le choc, Gwendolina explique que la petite Alicia était une enfant "très calme. "Elle n’a jamais fait un bruit. Je ne comprends pas comment elle a pu faire ça". La voisine, mise en examen jeudi soir pour tentative d’homicide sur mineur de moins de 15 ans, n’a pas donné d’explications claires sur ses motivations. Sans antécédents judiciaires, elle a simplement fait état aux enquêteurs d'un "suivi médical pour dépression", a précisé la procureure. Selon Gwendolina, elle "vivait dans son coin" mais "n’était pas désagréable non plus" et n’avait jamais crié sur les enfants. Lors de son arrestation, elle décrit une femme "insensible" et qui avait "presque le sourire".