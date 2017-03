Un ex-candidat de L’amour est dans le pré perd tout

Malgré la gravité de la situation, Dany n’entend pas baisser les bras pour autant. "J'ai déjà eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, face à la télé, face aux impôts, cette fois, l'auberge qui brûle, non je m'arrêterai pas, ce n’est pas Dany" a-t-il déclaré avant d’ajouter : "Quand je vois 90 appels, 300 messages (ndlr : reçus depuis l'incendie) en un jour de temps, tout le monde est là pour nous soutenir, ma famille et moi. J'ai besoin du soutien des gens."





Son appartement se trouvant dans la ferme-auberge, l’agriculteur va devoir s’installer dans un des deux gîtes voisins dont il est propriétaire. "On va essayer de reconstruire ici, avec le point de vue sur la Suisse et les environs. Le mieux, c'est de faire comme ça... et pourvu que l'aventure continue encore !" conclut-il.