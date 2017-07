La chanteuse Barbara Weldens est morte sur scène "vraisemblablement d'une électrocution" : les organisateurs sous le choc

Barbara Weldens est tombée brutalement en arrêt cardio-respiratoire. Arrivés rapidement sur place, les secours n’ont rien pu faire pour la maintenir en vie. "Elle a sauté de la scène, ça faisait partie du spectacle", a expliqué à LCI le coordinateur du festival, Christian Martinon, qui appelle à la prudence quant à d'éventuelles conclusions hatives sur les circonstances de la mort. "Elle est tombée raide. Les secours n’ont pas pu la réanimer".





Une enquête a éte ouverte pour éclaircir les circonstances du décès. L'enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et "on verra dans les prochaines semaines si une requalification est nécessaire", a précisé le parquet. Elle a été confiée à la brigade de recherche de Gourdon avec le concours d'un technicien en identification criminelle du groupement de la gendarmerie du Lot, sous l’autorité du parquet de Cahors.





Joint par LCI, le procureur de la République de Cahors, Nicolas Septe, s'est montré prudent quant aux circonstances du décès évoquant "vraisemblablement" une électrocution, faute d'éléments suffisants à disposition. L'autopsie du corps permettra d'en dire davantage. "Un expert en électricité a été sollicité", nous assure-t-il. Le matériel qu'utilisait la chanteuse le soir du drame "va être mis à sa disposition".





Également jointe, la maire de la ville quant elle, actuellement sur place, "ne fera aucun commentaire" tant que les résultats ne seront pas connus, nous déclare-t-on dans l'entourage.