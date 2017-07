Décès du juge Borrel à Djibouti : des expertises confirment la thèse de l’assassinat

Un collège d'experts a confirmé "l'origine criminelle" de la mort du juge Bernard Borrel dans l'enquête sur l'assassinat non-élucidé du magistrat français, dont le corps a été retrouvé calciné en 1995 à Djibouti, a annoncé vendredi le parquet de Paris. Ce rapport daté du 26 juin vient confirmer une expertise de 2007 qui avait déjà mis en lumière la nature criminelle du décès du magistrat, survenu dans la nuit du 18 au 19 octobre 1995. Son corps avait été trouvé, en partie dénudé, en contrebas d'un ravin, dans une région désertique à 80 kilomètres de la capitale.





Dix ans plus tard, les experts, qui se sont basés sur l'examen de photographies et l'étude des rapports incendies et médico-légaux, arrivent aux mêmes conclusions. Ils estiment que les fractures décélées sur le corps du magistrat, au crâne et au bras gauche sont "compatibles avec des coups portés par un tiers", a indiqué le parquet dans un communiqué.