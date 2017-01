Dénoncé par une amie sur Facebook, un Niçois radicalisé condamné à deux ans de prison

Sur Facebook, le jeune homme radicalisé faisait l'apologie du terrorisme, défendant le fait que les musulmans avaient le droit de se défendre et dénonçant sur fond de théorie du complot "l'hypocrisie" des médias français. Un Niçois de 27 ans et dont le casier portait déjà des condamnations pour vol aggravé et détention de stupéfiants, a été condamné vendredi à deux ans de prison ferme pour apologie du terrorisme et consultation de sites terroristes. Il a été immédiatement placé en détention. Le parquet avait requis trois ans d'emprisonnement.