Des vols de voitures de luxe moins nombreux mais mieux organisés

Le nombre de vols de voitures de luxe est en baisse ces dernières années. Mais ces vols sont de mieux en mieux préparés. Beaucoup de véhicules de luxe font l’objet de commande et sont revendus via des réseaux organisés en Afrique ou en Europe de l’Est. L’île-de-France et la région PACA sont les plus exposées.