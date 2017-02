Deux-Alpes : n'arrivant pas à redescendre, un jeune skieur débutant passe la nuit sur une piste verte

L'homme n'arrivait plus à descendre mais à la différence de Jean-Claude Dusse, Gigi et Nathalie, les personnages des Bronzés font du ski, bloqués dans un abri durant de longues heures avant d'être secourus par des montagnards, ce jeune étudiant brésilien, lui, a dû passer la nuit dehors.





Ce skieur brésilien débutant, en vacances aux Deux-Alpes en Isère, n'a pas réussi à rejoindre la station et est resté toute la nuit de dimanche à lundi, dans un bosquet au bord d'une piste. Il a été secouru aux alentours de 8h du matin, ce lundi, par la Sécurité Civile et le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne de l'Isère. Plus de peur que de mal pour ce pauvre étudiant.