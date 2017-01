Deux beaux-frères soupçonnés de viols en série arrêtés à Nice

La première victime a été retrouvée en état de choc le 2 janvier par un couple de boulangers de Châteauneuf-Villevieille. La jeune femme de 35 ans raconte alors aux enquêteurs comment un homme est venu l'aborder la veille à Nice, alors qu'elle rentrait de soirée. Vulnérable en raison de son état d’ébriété, elle monte dans le véhicule de celui qui lui propose de la ramener. Elle ne sait pas qu’un complice les suit dans une autre voiture. Les deux individus la violent avant de lui voler ses biens et de l'abandonner dans l'arrière-pays.





Quatre jours plus tard, c’est une jeune prostituée qui est à son tour accostée par un automobiliste, pour un rapport tarifé. Elle est emmenée dans le même secteur que la première victime. Un complice sort alors du coffre et la jeune femme est bâillonnée, violée par les deux hommes et laissée sur place. Son portable et son argent lui sont également dérobés.