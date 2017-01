Deux hommes tués par des automobilistes dans le Gard et le Vaucluse

A une petite centaine de kilomètres de là, la victime avignonnaise aurait décidé de rentrer à pied chez lui après avoir eu un accident avec sa voiture, indique le commissaire de police. Reste à déterminer l'origine de ses blessures : "On ne sait pas s'il est tombé à cause de ses blessures ou s'il a été heurté par un véhicule", a-t-il ajouté. Pour le policier, il était possible que plusieurs automobilistes aient roulé sur le corps avant que les secours soient alertés.