Devenu paraplégique, un motard de la police raconte son long retour à la vie

Ses mots devaient rester dans un tiroir. Fermé. Comme un exutoire intime pour garder le sens de la vie et expliquer à sa fille de 7 ans pourquoi son père ne l’emmènerait jamais ramasser les champignons dans les bois. Pendant deux mois, jours et nuit, Emmanuel Siaux a raconté par écrit l'épreuve de la mort, puis le retour à la vie. Enfin, la lente reconstruction d’un hyperactif, sportif de haut niveau et motard de la police nationale, devenu paraplégique. Fauché un 22 février 2013 par un commercial sans doute trop pressé pour respecter un "cédez-le-passage".





Cette histoire, Emmanuel Siaux en a fait un livre*. Qu’il présentera et dédicacera ce samedi au Salon du Livre, Porte de Versailles. La veille, LCI l’a rencontré dans un hôtel du 15e arrondissement. Cet ancien champion de France Rallye routier s’est mis "à nu", comme il le dit, pour raconter "la face cachée du handicap". "Quand on est paraplégique, on ne fait pas que ne plus marcher. On est emprisonné dans un poids mort", raconte-t-il pudiquement.