Disparition d'une étudiante japonaise à Besançon : "la jeune femme est certainement morte", selon la procureure

Elle était "calme", "très gentille", "toujours souriante" et "ouverte à la discussion", selon les étudiants qui l'ont côtoyée à Besançon. Narumi Kurosaki, cette jeune étudiante japonaise venue étudier le français et l'écogestion dans le cadre d'un partenariat entre l'université de Tsukuba (Japon) et l'université de Franche-Comté, n'avait apparemment aucun ennemi et pourtant...





"Des éléments de l'enquête nous font dire qu'il est extrêmement vraisemblable que cette jeune femme est morte", a déclaré ce mardi la procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot, au cours d'une conférence de presse suivie par une vingtaine de journalistes nippons.





"Les éléments de l'enquête sont suffisamment importants pour saisir le juge d'instruction du chef d'assassinat", a-t-elle soutenu, sans souhaiter donner plus de précisions sur ces éléments pour "protéger l'enquête". Narumi était "une jeune fille pleine de vie, heureuse dans sa relation avec son petit ami actuel et en lien régulier avec sa famille au Japon. Les hypothèses d'une disparition volontaire ou d'un suicide ont très rapidement été exclues par les enquêteurs de la police judiciaire", a souligné Edwige Roux-Morizot.