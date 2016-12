Disparition d’une étudiante japonaise à Besançon : un ex-flirt dans le viseur des enquêteurs

Ainsi, le 4 décembre, après son cours de danse, la jeune Japonaise aurait accepté de dîner avec son ex, dans un restaurant d’Ornans, à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Les deux jeunes ont ensuite regagné le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) où l’étudiante avait un logement, comme le montrent les images extraites des caméras de vidéosurveillance.





La suite est beaucoup plus floue. Certains étudiants disent avoir entendu "un cri de femmes entre 3 heures et 4 heures du matin". Narumi Kurosaki, elle, n’a pas réapparu depuis... Son ancien petit ami chilien, qui lui aussi gravite dans les cercles universitaires de Besançon, aurait quitté le territoire quelques jours plus tard, via Genève et Madrid. Entre temps, il aurait pris soin de "nettoyer son ordinateur avec un logiciel spécialisé".