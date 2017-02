Disparition de Jean-Louis Turquin : le témoignage exclusif de sa veuve

Le 6 janvier dernier, vers minuit, Nadine Turquin rentre chez elle après une soirée passée avec des amis, dans un quartier résidentiel de l’île. Surprise, la porte est ouverte et un certain désordre règne dans la maison. Elle aperçoit un couteau près de la baie vitrée et surtout le corps de son mari, par terre allongé sur le dos.





"J’ai vu du sang par terre et il y avait du verre partout", raconte-t-elle encore abasourdie. Elle se rend compte aussi que des objets ont été déplacés, semble-t-il à l’endroit où Jean-Louis Turquin cachait son argent liquide (plus de 10.000 euros) et ses bijoux. Dans le voisinage, on a bien entendu des bruits, mais tous ont la même version et ont cru à un déménagement tardif (aux alentours de 22h).