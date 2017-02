Disparition de l'étudiante japonaise à Besançon : l'ex-petit ami clame son innocence

La procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot, avait souligné la "personnalité envahissante et inquiétante de l'ancien petit ami chilien que (la jeune femme) a connu au Japon" et dont elle était séparée. Il "était en France et présent à Besançon au moment de la disparition", avait-elle précisé. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte et confiée à deux juges d'instruction.





Nicolas Zepeda Contreras avait regagné son pays natal après la disparition de Narumi Kurosaki. La justice française avait alors demandé son placement en détention et son extradition. Mais début février, la justice chilienne a refusé de le placer en détention en raison du "peu d'informations relatives aux faits punissables et à (sa) participation". Si la "Cour suprême n'a pas estimé nécessaire de placer M. Zepeda sous écrou", "elle a pris toutes mesures pour s'assurer de sa représentation en justice dans la mesure où il a été localisé", avait alors commenté la procureure de Besançon.