Disparition de l'étudiante japonaise à Besançon : les recherches dans la forêt de Chaux n’ont rien donné

Selon les informations du Parisien, c'est l'extraction de données GPS qui a permis de constater que Nicolas Zepeda Contreras avait circulé en forêt de Chaux peu après la disparition de la jeune femme. Les services de police ont donc orienté leurs investigations sur ce secteur. Ils sont appuyés par plusieurs chiens du centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie de Gramat (Lot), spécialisés dans la recherche de cadavres.





La forêt de Chaux est l'une des plus vastes forêts de feuillus de France. Sa superficie, de quelque 20.000 ha, s'étend sur les départements du Jura et du Doubs. "La taille de cette forêt, le froid glacial et la nuit qui arrivent assez vite…. Tout cela n’aide pas les enquêteurs, commente une source proche du dossier contactée ce vendredi par LCI. Mais les recherches devraient continuer encore quelques jours".