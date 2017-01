Disparition de l’étudiante Narumi Kurosaki : les médias japonais traquent le suspect au Chili

Une enquête pour "enlèvement séquestration et détention arbitraire" requalifiée très vite en "assassinat"; Une jeune femme qui disparait mais dont le corps reste introuvable ; un suspect recherché qui aurait rejoint son pays d’origine quelques jours après les fait supposés. Un mois et demi après son début, l’affaire dite Narumi Kurosaki fascine chaque jour un peu plus, ce, bien au-delà de nos frontières.





Outre les médias nationaux, ceux du Japon et plus récemment du Chili, relaient la moindre information relative au dossier. Plus que cela même, les journalistes nippons, après s’être déplacés en nombre à Besançon (Doubs) où la jeune Japonaise âgée de 21 ans étudiait ont pour beaucoup rejoint le Chili où se trouverait le suspect numéro 1 dans ce dossier. Plus qu’un simple voyage, ils traqueraient désormais le Chilien âgé de 26 ans dans les quartiers où vivent plusieurs de ses proches.