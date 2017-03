Disparition de la famille Troadec : deux personnes placées en garde à vue

Deux personnes ont été placées en garde à vue ce dimanche à Brest (Finistère) dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la famille Troadec, a appris LCI de source proche, confirmant les informations de Presse Ocean.





Selon RTL, il s'agit de la sœur et du beau-frère de Pascal Troadec, le père de cette famille dont on est sans nouvelles depuis le 16 février dernier. L'alerte avait été donnée une semaine après par la soeur de Brigitte Troadec, la mère de famille, inquiète de ne pas avoir de leurs nouvelles. La radio affirme que les enquêteurs travaillent sur la piste d'un différend familial. Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a confirmé à LCI les gardes à vue en cours d'un homme et d'une femme habitant près de Brest mais s'est refusé à préciser l'identité de ces deux personnes.