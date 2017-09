VIDÉO - Affaire Maëlys : un mois après la disparition de la fillette, où en est l'enquête ?

Des plongeurs sont appelés en renfort ce dimanche pour sonder de nouveaux plans d'eau et tenter de trouver une piste dans cette enquête qui semble devoir s'installer dans la durée. "Les recherches continuent. Il n'y a plus de ratissages depuis jeudi mais on va faire venir des plongeurs pour explorer les plans d'eau, très nombreux dans la région. Du temps est nécessaire pour de telles recherches", explique le commandant de la brigade de gendarmerie de la Tour du Pin (Isère), Jean Pertue. "On avance; on recroise les informations; le travail des enquêteurs avance. Il faut rester positif à ce stade. Quand on travaille, on progresse", même si cela ne signifie pas nécessairement une percée décisive dans les recherches, poursuit-il.





Mais quelques heures plus tard, l'enquête s'acccélère brutalement : le parquet annonce la mise en examen d'un suspect, le premier gardé à vue de l'enquête, pour "chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans". "Confrontés aux témoignages, constations et résultats scientifiques, il a persisté dans ses dénégations et apporté ses explications. Celles-ci n’ont pas convaincu les juges d’instruction", peut-on lire dans son communiqué. L’homme de 34 ans est placé en détention provisoire.