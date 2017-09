Disparition de Maëlys : les chasseurs toujours mobilisés pour trouver le moindre indice

Le week-end qui a suivi la disparition de Maëlys, près d’un millier de personnes a participé à une battue citoyenne. D’autres ont poursuivi les recherches individuellement, de manière spontanée et suivant le temps libre dont elles disposaient." Ces citoyens, venus de l’Isère mais aussi de Savoie, du Jura, et de bien d’autres départements français, ont fait un excellent travail, sur les sentiers, les chemins, en fouillant du regard le secteur. En tant que chasseurs, notre travail a été complémentaire. Nous connaissons très bien les bois, les prés et les ruisseaux de la région. Nous allons dans les bois et dans les champs et pas seulement en lisière", explique Noël Reynaud.





Depuis trois semaines maintenant, à chacune des parties de chasse, le président et ses bras droits ne manquent pas de rappeler "les instructions qui ont été données par la gendarmerie" et demandent à chacun de leurs membres d’avoir une attention particulière pour "tout élément qui pourrait attirer l’œil". Les chasseurs ont en tête par exemple que l'enfant était, d'après la photo prise au mariage et diffusée sur l'appel à témoins, vêtue de blanc. Ils savent également que le suspect s'est débarrassé du short qu'il portait le soir du mariage et que ce vêtement était lui aussi de couleur blanche...





"Nous prêtons une attention toute particulière à certains détails comme les mouvements de terrain, les levées de feuilles ou les signes assez faciles à voir comme le grattage des bêtes sauvages. Si le corps de petite a été enterré, il y a de fortes chances qu’un jour ou l’autre, il y ait une bête sauvage, blaireau ou renard par exemple, qui vienne fouiller", poursuit Noël Reynaud.