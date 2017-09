Disparition de Maëlys : les parents de l’enfant demandent au suspect Nordahl L. "de dire tout ce qu’il s’est passé cette nuit-là"

Dans un premier temps, le père de Maëlys a expliqué pourquoi lui et sa femme avaient choisi de garder le silence pendant plus d’un mois. "Nous souhaitions protéger notre vie privée comme celle de notre fille aînée et de tous nos proches. Il en va également du respect du travail des enquêteurs et des juges", a indiqué Joachim De Araujo.





Le père de Maëlys a tenu dans un second temps à remercier "très sincèrement et chaleureusement toutes les personnes qui ont participé, qui participent actuellement et qui participeront à la manifestation de la vérité". "Les battues, les recherches, témoignages spontanés et autres aides à l’enquête de la part de tous les habitants du secteur comme de nombreux Français ou les sapeurs-pompiers sont indispensables et nous vous en remercions encore", a souligné Joachim De Araujo. indiquant que les nombreux soutiens reçus de la part d’anonymes pendant le mois écoulé leur "avaient fait chaud au cœur".