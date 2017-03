"Je veux croire qu'ils sont encore vivants" : la sœur de Brigitte Troadec sort du silence

Depuis maintenant deux semaines, Hèlène et David vivent "accrochés" à leur téléphone et doivent faire face à cette situation "dans l’attente et le stress". "Cette situation est angoissante pour toute la famille. Mais nous devons faire face pour nos deux enfants âgés de dix et douze ans. C'est difficile. Les mots manquent. Mais il faut aussi savoir leur expliquer", déclare David.





Hélène est également revenue sur les circonstances de la disparition de sa sœur Brigitte, la mère de la famille Troadec : "Ma mère, Denise, n'avait plus de contacts depuis quelques jours avec Brigitte alors qu'elles s'appelaient toutes les semaines." Désemparée, Hélène ne peut s'empêcher de penser au pire et conclut : "J'ai perdu quatre membres de ma famille...".