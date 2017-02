Disparition mystérieuse à Orvault : la piste intrafamiliale privilégiée

MYSTÈRE - A Orvault, près de Nantes, la stupéfaction et l’incompréhension domine toujours après la disparition d’une famille. Un couple et ses deux enfants n’ont plus donné signe de vie depuis le 16 février. Et des traces de sang ont été retrouvées à l’intérieur du domicile, mais pas des quatre membres. Le profil du fils de 21 ans interroge.