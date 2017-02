Disparition mystérieuse à Orvault : que sait-on de la famille Troadec ?

FAIT DIVERS - À Orvault (Loire-Atlantique), près de Nantes, un couple et ses deux enfants de 18 et 21 ans n’ont pas donné signe de vie depuis le 16 février. Des traces de sang, appartenant à la famille, ont été découvertes par les policiers à l’intérieur du domicile, suscitant l’inquiétude sur un possible drame.