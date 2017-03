Disparus d'Orvault : ce que l'on sait des derniers moments de la famille Troadec avant le drame

Le jeudi 16 février, jour de la disparition, au matin, Charlotte, 18 ans, et sa mère se rendent au commissariat pour signaler l’utilisation frauduleuse de la carte bleue de l’adolescente pour acheter en ligne des jeux vidéo. Selon nos informations, il s’agit d’un piratage "classique" et non d’un vol de carte. Les enquêteurs se refusent donc à établir un lien avec l’affaire. Elles sont ensuite allées acheter des sushis, devant être consommés dans les 24 heures. Et qui seront retrouvés une semaine plus tard par la police dans le réfrigérateur, avec d’autres produits fraîchement périmés, comme des yaourts et des steaks. Ce même jour, Charlotte a conversé avec une amie sur Skype entre 19h et 20h.