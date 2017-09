Disparition de Maëlys : le "lavage obsessionnel" de la voiture du suspect trouble les enquêteurs

Nouveaux éléments troublants dans l'affaire Maëlys. Selon les images captées par deux caméras de vidéosurveillance, Nordahl L., le suspect mis en examen et incarcéré dans l'enquête sur la disparition de la fillette de 9 ans à Pont-de-Beauvoisin (Isère) aurait passé 2h17 à nettoyer son véhicule après avoir été entendu une première fois par les enquêteurs le 27 août dernier.





Selon Le Parisien, les images montrent le suspect se livrer à "un véritable lavage obsessionnel" de sa voiture. On le voit dans un premier temps sortir le tapis de sol et le siège passager pour les passer à l'aspirateur pendant près de 41 minutes. Il va également s'attarder sur le nettoyage du côté du droit du véhicule à l'aide d'un produit détergent. Il insiste tout particulièrement sur les poignées intérieures et extérieures de la porte côté passager.