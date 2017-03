Affaire Troadec : une ferme perdue pour faire disparaître les corps ?

Il a tenté de s’en débarrasser d’une façon sordide. Hubert Caouissin, le beau-frère de Pascal Troadec, a été mis en examen lundi soir et écroué pour "assassinats" et "atteinte à l’intégrité d’un cadavre". Le 17 février au soir, soit le lendemain du drame, Hubert, qui a reconnu en garde à vue avoir commis le quadruple meurtre des membres de la famille disparue à Orvault, serait revenu dans la maison des victimes et aurait passé la nuit et la journée suivante à nettoyer le pavillon. Le samedi 18 février au soir, il aurait alors placé les corps dans la Peugeot 308 de Sébastien Troadec et serait reparti vers Pont-de-Buis, dans le Finistère où il vit avec sa compagne Lydie Troadec, la soeur de Pascal Troadec.





"Pendant deux à trois jours, il va s’efforcer de faire disparaître les corps. Il semble que ceux-ci aient été démembrés, qu’une partie des corps ait été enterrée et une autre partie brûlée", a précisé le procureur de la République lundi soir. Le couple aurait ensuite nettoyé la voiture pour faire disparaître toute trace de sang.