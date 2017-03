Disparus d’Orvault : aucun des membres de la famille Troadec n’a retiré de grosse somme d'argent avant leur disparition

Une maison "figée à l’instant T", selon les mots du procureur de Nantes, comme si la vie avait été brutalement interrompue en son sein. Une accumulation de détails "étranges" qui font "presque penser à une mise en scène", dixit une source proche de l’enquête : les quatre membres de la famille Troadec, les parents et leurs deux enfants, qui se sont volatilisés le 16 février au soir ; un fils ayant posté des messages à tendance suicidaire sur internet, et dont la voiture, initialement garée devant la maison, n’est plus là ; une fille dont on n’a pas retrouvé le sang dans la maison, contrairement à ceux des trois autres...





Bref, on peut encore tout imaginer, concernant l’affaire des disparus d’Ourvault. C’est pourquoi les enquêteurs, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte lundi, tentent d’accélérer leurs investigations.