Disparus d’Orvault : de nouveaux restes humains et des ordinateurs dérobés aux Troadec découverts dans la ferme d’Hubert Caouissin

"Les recherches se sont poursuivies aujourd'hui (jeudi). Elles ont permis de continuer à découvrir des restes humains, également des bijoux et des objets qui avaient été dérobés dans la maison d'Orvault, notamment des ordinateurs", vient en effet d’indiquer Pierre Sennès, le procureur de Nantes. Ces fragments humains et ces biens personnels de la famille Troadec ont été débusqués, à coups de pelles, dans la vaste zone marécageuse située non loin des berges boueuses de l'Aulne, fleuve côtier qui borde les terres de la ferme. Un anthropologue spécialisé dans l'étude des os et un médecin légiste ont également participé. En outre, des fouilles ont été entreprises dans la maison, et plus particulièrement dans le four qui aurait servi pour brûler une partie des restes des cadavres.