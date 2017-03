Disparus d'Orvault : des ossements humains retrouvés dans la ferme où vivait le beau-frère

Depuis que Hubert Caouissin est passé aux aveux, la question essentielle à laquelle tentent de répondre les enquêteurs porte sur les corps des victimes. Qu'a fait le principal suspect des cadavres de la famille Troadec ? Ce mercredi matin au lieu-dit Logonna-Quimerc'h, l'ancien beau-frère et Lydie, la soeur du père de la famille Troadec, sont revenus avec les gendarmes dans cette ferme.





Là, sur ce terrain de 30 hectares au fond d’un vallon situé sur la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch dans le Finistère, "les fouilles ont permis de découvrir des fragments de corps humains et des bijoux appartenant à la famille des victimes", a indiqué le procureur de Nantes dans un communiqué.





"Les recherches doivent se poursuivre jusque tard dans la nuit et se prolonger encore jeudi 9 mars", a annoncé Jean-René Personnic, le chef de la PJ de Nantes qui pilote l'enquête. "Le dispositif est monté en puissance ce mercredi matin : 130 CRS venus de Rennes et 45 élèves gardiens de la paix en provenance de Saint-Malo quadrillent le terrain. Un espace très accidenté, boueux et donc difficilement praticable", a-t-il ajouté.