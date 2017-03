Disparus d’Orvault : ce que l’on sait de l’ex-beau frère, Hubert L., qui a avoué le quadruple meurtre

Hubert et la sœur de Pascal Troadec, Lydie, vivent depuis des années à Plouguerneau, près de Brest. C’est dans cette zone, justement, que des effets personnels de la famille disparue avaient été retrouvés. D’abord, le pantalon de Charlotte, 18 ans, avec sa carte vitale et sa carte bancaire dedans, découvert par hasard dans un chemin boisé par une joggeuse. Le lendemain, deux livres de jeunesse appartenant à Pascal, le long d’une route situé à 500 mètres de là.





De quoi resserrer l’étau autour de Hubert et Lydie. Surtout au regard des dernières analyses : des traces du quadragénaire ont en effet été découvertes dans la voiture du fils Sébastien, retrouvée abandonnée jeudi 2 mars sur un parking de Saint-Nazaire. Dans la foulée, on apprenait que les empreintes de Hubert L. se trouvaient également sur un verre posé dans la cuisine de la maison d’Orvault. Et que du sang lui appartenant avait été retrouvé dans la maison. De quoi largement justifier une nouvelle garde à vue pour l’ancien couple, déjà entendu en février.





Rapidement, devant les enquêteurs, Hubert L. a craqué. Mais cet ancien ingénieur dans la construction, qui a cessé le travail depuis 4 ans, en raison d’une dépression, l’a affirmé : c’est seul qu’il a agi. Sans l'aide de son ancienne compagne Lydie, actuellement toujours entendue par les enquêteurs.