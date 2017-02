Disparus d'Orvault : information judiciaire ouverte contre X

Onze jours après la disparition d'un couple et de leurs deux enfants âgés de 18 et 21 ans à Orvault, près de Nantes, une information judiciaire a été ouverte lundi soir, a annoncé le procureur de la République de Nantes dans un communiqué. "Cette procédure a été ouverte contre X des chefs d'homicides volontaires, enlèvements et séquestrations", précise le communiqué du procureur Pierre Sennès, indiquant que deux magistrats instructeurs ont été désignés.





Au domicile de la famille, "les constatations de police technique et scientifique ont permis de découvrir de nombreuses taches de sang, à l'étage, dans l'escalier et au rez-de-chaussée, dont certaines avaient été essuyées", précise le procureur, selon lequel "de la vaisselle se trouvait toujours dans l'évier de la cuisine et le réfrigérateur était rempli de victuailles".