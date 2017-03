Disparus d’Orvault : tout ce que l’on sait des dernières avancées de l’enquête

À l'intérieur, les policiers découvrent des traces de sang ayant été essuyées. D’autres non. Les sangs du père, Pascal, de la mère, Brigitte, et de Sébastien sont retrouvés dans le pavillon, ceux des parents en bien plus grande quantité que celui du fils. Aucune trace, en revanche, de celui de la fille. Laquelle a conversé avec une amie sur Skype entre 19h et 20h ce jour-là. Son portable sera désactivé dans la soirée, comme ceux des parents. Le téléphone du fils s'est connecté à Internet pendant 45 minutes juste avant d'être le dernier à s'éteindre, à 3h15 du matin. Cette manière de procéder n'est pas sans rappeler l’affaire Dupont de Ligonnès, sauf qu’aucun corps n’a été enterré à proximité. Le téléphone de Sébastien sera retrouvé dans la maison maculé de sang. La montre de la mère aussi, sous le matelas de la fille. Cassée et tachée de sang.