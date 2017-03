Disparus d'Orvault : le scénario macabre de la nuit du quadruple meurtre

"L'intention d'Hubert Caouissin était de récupérer une clé qu'il a aperçue sur un meuble", a indiqué le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès ce lundi sans donner plus de précisions sur ce mystérieux objet. "En réalisant cette opération, il va faire du bruit, Pascal et Brigitte Troadec sont réveillés. Ils descendent au rez-de-chaussée et se retrouvent nez-à-nez avec monsieur Hubert Caouissin", a ajouté le magistrat.





Une altercation aurait ensuite eu lieu entre Pascal Traodec et son beau-frère. "Pascal Troadec est descendu avec un pied de biche, Hubert Caouissin s'en est emparé avant de frapper et donner la mort à Pascal et Brigitte Troadec d'abord, puis à leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte".