Disparus d’Orvault : les dernières zones d’ombre de l’affaire Troadec

"Il y a un gros travail de précision et de clarification qui va être conduit par les deux juges d'instruction en charge de ce dossier. Le récit des événements, les différentes séquences factuelles qui sont évoquées dans les procès-verbaux, doivent être précisés. Des auditions complémentaires vont intervenir à partir d'aujourd'hui", prévenait, dès lundi, Pierre Sennès, procureur de Nantes. Avant d’annoncer les mises en examen d’Hubert Caouissin, pour assassinat et atteinte à l’intégrité d’un cadavre, et de sa compagne, Lydie Troadec, pour recel de cadavre et modification de l’état des lieux d’un crime. On le sait désormais : Hubert Caouissin a avoué les meurtres de Pascal Traodec, de sa femme Brigitte, et de leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. Mais des zones d'ombre demeurent.