Disparus d’Orvault : que peut-il advenir du fils de Lydie Troadec et Hubert Caouissin ?

Mise en examen pour "délit de modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la vérité" et "recel de cadavres", Lydie Troadec encourt, pour l’heure, une peine de trois ans de prison ferme, contrairement à Hubert Caouissin, qui risque la perpétuité. La mère pourrait-elle récupérer la garde de son fils à sa sortie ? "Oui, elle le pourra, auprès du juge des affaires familiales, car il n'y a aucun mauvais traitement avéré et aucune plainte ayant l'enfant pour victime", affirme cette même source. Qui précise tout de même : "En revanche, en cas de litige quant à la garde, le juge pourra trancher pour un placement provisoire en structure adaptée en attente de sa décision."





Dans Le Télégramme, un professionnel du droit considère cependant comme "fort possible" qu'on retire l'enfant à la grand-mère. "Il peut être considéré comme étant en danger, compte tenu du drame dans lequel ses parents sont mêlés. Cela peut-être un danger physique mais aussi psychologique et il s'agit désormais de le protéger au mieux", argue-t-il. Pour cela, le parquet de Nantes, en charge de l'enquête, devrait saisir un juge des enfants pour qu'il statue sur l'avenir du petit garçon.





Notre source, elle, insiste : "L'intérêt de l'enfant est visé et l'intérêt de l'enfant, légalement, c'est d'être le moins déraciné possible, surtout à l'âge de 8 ans. Le juge ne voit la famille qu'au sens restreint du terme et les grands-parents, à compter du moment où ils ne sont pas mis en cause, sont très souvent considérés comme source familière d'équilibre afin d'éviter un éventuel déracinement. C'est essentiellement une affaire d'intime conviction. Il est bien normal qu'un juge statue mais la doctrine générale d'application va dans le sens d'un déracinement le moins abrupt possible. Le droit reconnaît la délicatesse d'une telle situation."





À titre d'exemple, dans l'affaire Grégory, la mineure d'âge Muriel Bole avait dénoncé son oncle mais n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire, ce qui avait choqué l'opinion. Malgré son accusation intra-familiale, elle avait été laissée à la charge des siens.