Disparus d’Orvault : tout ce que l’on sait sur Hubert Caouissin, mis en examen pour le quadruple assassinat de la famille Troadec

Sollicités par LCI.fr, les voisins du couple à Plouguerneau décrivent des gens "bizarres", qui "ne prenaient pas soin de leur maison. Leur jardin était en friche, avec des herbes très hautes et des animaux. Il y a eu des poules, des canards et des chiens, il paraît qu'ils rentraient même dans la maison. Certains se sont même plaints de la présence de rats dans le jardin". Un autre indique : "Je ne sais pas trop pourquoi, presque du jour au lendemain, Hubert a arrêté de me saluer. C'était un peu après la naissance du petit. L'enfant a des troubles mentaux, il ne va pas très bien, il a changé trois fois d'établissement." Une voisine, interrogée par RTL, se souvient, elle, d'un "homme toujours triste", qui lui "faisait peur".





Mais, selon Ouest-France, Hubert Caouissin passait de moins en moins de temps dans son pavillon de Plouguerneau ces dernières années, privilégiant la maison de Lydie : une ferme isolée, au creux d’un vallon, dans la commune de Pont-de-Buis. Un lieu où le couple était claquemuré. "On savait qu'ils étaient là quand il y avait de la fumée dans la cheminée", explique au quotidien régional le plus proche voisin, qui ne les a jamais vus. Après une altercation avec son ex-beau-frère dans la maison d'Orvault, le 16 février, Hubert Caouissin l’a tué à coups de pied de biche, avant de faire de même avec la femme, Brigitte, et les deux enfants, selon les détails donnés lundi par le procureur de Nantes. Puis il a emmené les quatre corps dans cette ferme, où il les a démembrés. Il encourt la réclusion à perpétuité.