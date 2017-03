Affaire Troadec : les recherches continuent dans la ferme de Hubert Caouissin

Mercredi, Hubert Caouissin, le beau-frère de Pascal Troadec, a affiché "une attitude de coopération avec les magistrats instructeurs et les enquêteurs", souligne le procureur de Nantes, Pierre Sennès. Lors de sa garde à vue, Hubert Caouissin a reconnu avoir tué les parents et les deux enfants Troadec, puis les avoir démembrés avant de brûler certains morceaux de corps, et d'enterrer les autres dans sa ferme.