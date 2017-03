Jalousie et découverte d'un trésor : la mère de Pascal et Lydie Troadec raconte l'origine du drame

Son fils a été tué et sa fille a été mise en examen pour avoir modifié la scène de crime. La mère de Pascal et Lydie Troadec s'est confiée ce jeudi au Parisien sur la tragédie qui a frappé sa famille en février dernier à Orvault (Loire-Atlantique).





Tout a commencé, raconte cette femme de 76 ans, en 2009. Cette année là, son mari décède et laisse derrière lui un "trésor composé de lingots et de pièces d'or" "caché" dans le garage de sa maison. Lépoux de Roberte (son nom a été changé par le journal), un artisan plâtrier, avait découvert ce magot lors de travaux en 2006, magot qui aurait probablement été "volé" "à la Banque de France" lors de la Seconde guerre mondiale.





Et c'est l'année suivant ce décès, alors que Roberte est hospitalisée, que Pascal lui demande la clé de chez elle. Il en profite alors "pour s'emparer de cet or". "Il a spolié sa soeur Lydie ! J'ai bien essayé d'intervenir et d'arbitrer. J'ai dit que je n'étais pas d'accord, mais Pascal est devenu très autoritaire et m'a dit de me taire", raconte-t-elle au journal. Au final "cet or a brisé notre famille", assure la grand-mère. "Je sais que j'ai perdu Pascal. Et que Lydie, sa soeur, ma fille, risque de ne jamais revenir à la maison".