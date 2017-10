Dix militants d'extrême droite, soupçonnés de projet d'attentat contre des hommes politiques et des lieux de cultes, interpellés

Logan Alexandre Nisin, résidant dans le Vaucluse, avait été arrêté le 28 juin à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) chez un proche, après avoir exprimé sur internet sa volonté de passer à l'action contre les "blacks", "racailles", "jihadistes" et "migrants". L'affaire avait d'abord été traitée localement par le parquet d'Aix-en-Provence et la gendarmerie à la suite d'un signalement en ligne, avant d'être confiée à la Sous-direction antiterroriste. Très idéologisé, Nisin possédait des armes et avait pratiqué le tir. Les enquêteurs avaient relevé sa "volonté d'organisation et d'association" en vue de parvenir à ses fins, avait précisé en juillet l'une des sources proches de l'enquête.





Selon nos informations, les hommes politiques visés étaient le député de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et ainsi que du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.