Dix militants d'extrême droite, soupçonnés de projeter un attentat contre des hommes politiques

Les premières interpellations se sont déroulées à l'aube. Ce mardi, dix personnes âgées de 17 à 25 ans et présumées proche de la mouvance d'extrême droite, ont été arrêtées par la DGSI et la Sous-direction anti-terroriste de la Police judiciaire. Les arrestations se sont déroulées dans les Bouches-du-Rhône et en Seine-Saint-Denis.





Ils avaient pour projet un attentat contre des hommes politiques. Selon nos informations, il pourrait s'agir du député de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et ainsi que du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. De son côté M6 fait état de projet d'attaque contre des lieux de cultes musulmans. Un de leurs complices avait déjà été arrêté au cours de l'été pour avoir voulu s'en prendre à Emmanuel Macron. C'est à partir de cette première arrestation qu'on eu lieu celles de ce mardi matin.





