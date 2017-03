Double égorgement à Paris : "Mon fils n'est pas un terroriste !", déclare la mère du suspect

Le drame s’était déroulé vers 11 heures du matin et le suspect, fils et frère des deux victimes, avait été retrouvé près d’un des corps en sang. Deux jours après les faits, Khedidja, mère de Ramzi, 31 ans, soupçonné d’avoir égorgé son père Mohamed (63 ans) et son petit frère Skander (27 ans) s’exprime pour la première fois dans la presse, deux jours après le drame.





"Mon fils n'est pas un terroriste ! Ce n'est pas la vérité ! Il adorait son père, ses frères, sa famille... Il était en arrêt maladie à cause d'un harcèlement au travail. Il a une femme et deux enfants...", dit cette femme dévastée dans les colonnes du Parisien. Et si la veuve a revêtu sa tenue de deuil, elle ne semble ne pas réaliser le terrible événement qui vient de briser sa vie.