Double infanticide à Nancy la nuit de la Saint-Sylvestre : la mère mise en examen et écrouée

C'est elle qui avait appelé les secours, le 1er janvier vers 6 heures du matin pour dire qu'elle les avait tuées. Près de deux semaines après le drame et après avoir été hospitalisée d'office, la mère des deux fillettes âgées de 3 ans et 18 mois et mortes dans la nuit de la Saint-Sylvestre au domicile familial, situé dans le quartier de la Chiennerie à Nancy, a été présentée ce vendredi au juge d'instruction.





En milieu d'après-midi, le parquet a fait savoir que la jeune femme, âgée de 25 ans, avait été mise en examen pour "assassinats" et "placée en détention provisoire" au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Elle n'a pour l'instant donné aucune explication lors des auditions.