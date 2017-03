Doubs : 18 ans de réclusion criminelle pour avoir tué l’amant de sa femme de 28 coups de couteau

Peu importe les intentions, les faits sont là : "Si Francis Ledocq avait seulement voulu faire peur, il se serait arrêté au premier coup porté au côté. Mais il rattrape sa victime, les deux plaies de 11 et 18 cm au cou étaient mortelles", a plaidé l’avocat général.





Pour l’avocat de la défense, il n’y a pas de préméditation : "Il est irrationnel quand il demande à son épouse de tuer son amant, quand il envisage un piètre guet-apens. Le 4 août, il veut lui casser la figure, pas le tuer. Et pourquoi ensuite se rendre plutôt que s’enfuir." Les amants nient leur liaison, sa femme ne veut pas le quitter, lui non plus. Mais l’enregistrement est bel et bien là et lui fait perdre pied.





Finalement, les jurés ont retenu la préméditation, mais aussi l’altération du discernement au moment des faits. Francis Ledocq a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour l’assassinat de l’amant de sa femme.