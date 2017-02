Doubs : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d’une adolescente

La gendarmerie du Doubs a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux après la disparition jugée "inquiétante" d’une jeune fille de 16 ans à Laire dans le Doubs. Emma R. n’a pas donné signe de vie depuis samedi, jour où elle aurait intentionnellement fui du domicile familial.





Elle était alors en possession de son téléphone portable et d’une tablette numérique, détaillent les gendarmes qui craignent que la jeune fille, "peu coutumière des faits", ne soit ensuite montée dans un véhicule.





Emma R. mesure 1m62, a une corpulence fine, des longs cheveux bruns et les yeux marrons. Elle porte un appareil dentaire, une doudoune noire, une écharpe et un bonnet gris, un jean's bleu et des baskets blanches, détaille l’appel à témoins (voir photo ci-dessous).





Les enquêteurs invitent toute personne qui aurait des éléments à contacter le numéro vert 0800 00 48 43.