Drame familial : un père soupçonné d’avoir tenté de se suicider avec sa fille de 5 ans en incendiant sa voiture

Elle les a secourus et est encore sous le choc 24 heures plus tard. Lundi, vers 16h30, une habitante de Salles, dans les Deux-Sèvres, et son mari ont entendu frapper à la porte de leur maison. "Quand j’ai ouvert, j’ai vu ce monsieur accompagné d’une petite fille. Ils étaient grièvement brûlés mais ils arrivaient encore à parler, raconte-t-elle ce mardi à LCI. Il m’a dit que sa voiture avait explosé. J’ai en effet aperçu le véhicule en feu au bout de notre champ, à 500 mètres de la maison (ndlr : l'endroit précis où se trouvait l'épave, situé sur la commune de Sainte-Eanne, est isolé et n'est pas carrossable). Le monsieur et la petite venaient donc de traverser le champ pour venir chez nous. Avec mon époux, nous avons tout de suite appelé les secours qui sont venus les chercher".





En urgence absolue, les deux victimes, un père de famille âgé de 34 ans et sa fillette de 5 ans, ont été évacuées vers le service des grands brûlés du CHU de Nantes. "L’état de santé de la fillette est plus préoccupant que celui de son père", précise une source proche du dossier à LCI ce mardi.